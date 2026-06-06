「ボクシング・１０回戦」（６日、愛知県国際展示場）セミファイナルで組まれた“悪童対決”はジョンリール・カシメロ（３７）＝フィリピン＝が衝撃の４回４２秒ＴＫＯでルイス・ネリ（３１）＝メキシコ＝に圧勝した。世界３階級を制したカシメロと２階級制覇のネリ。ともにリング外での問題行動の多いお騒がせボクサーが激突する注目対決は、衝撃の決着となった。カシメロが初回に３度ダウンを奪い、２回にも右フックで倒し