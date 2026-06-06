与野党で議論が進む安定的な皇位継承をめぐり、自民党の石破前総理は6日、国会での議論と国民の意識に「ズレがある」との認識を示しました。安定的な皇位継承をめぐっては、皇族数の確保策について、衆参両院の議長、副議長による「立法府の総意」案が取りまとめられ、8日に与野党の全体会議で各党から意見を聞く予定です。関係者によりますと、とりまとめた案では、政府の有識者会議がまとめた▼女性皇族が結婚後も皇族の身分を保