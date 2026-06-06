ジャーナリストの石原伸晃氏（69）と妻でタレントの石原里紗夫人が6日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。初げんかの原因を明かした。夫婦は2人で回答を合わせる企画に挑戦した。問題は「初げんかの原因は？」。伸晃氏は「私の言うことを聞かない」と回答。里紗夫人は「予期せぬ来客。アサリのボウルを投げました」と回答し、チャレンジは失敗した。。里紗夫人は「娘が生まれて、夜中寝られないよう