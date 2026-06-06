1980年代に「劇男一世風靡」のメンバーとして芸能界デビューして以降、その明るく親しみやすいキャラクターで人気を博し、テレビのバラエティ番組を中心に今なお第一線で活躍を続ける勝俣州和さん。いつもハーフパンツを履いて声を張り上げ、元気いっぱいなイメージが強いですが、そんな勝俣さんも今年で61歳。「いつ転んでもおかしくない」と駅の階段などでは必ず手すりを使うそうです。「終活はもう始まっている」と語る勝俣さん