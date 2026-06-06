内外装を刷新し存在感アップ2026年もSUV市場では電動化モデルへの関心が高まり続けており、各メーカーが環境性能と実用性を両立した新世代車の投入を進めています。そうした流れのなかで、スズキのフラッグシップSUVとして展開される「アクロス」が大幅な進化を遂げ、欧州市場で新たな注目を集めています。【画像ギャラリー】超カッコイイ！ これがスズキ新型「フラッグシップ“四駆SUV”」です！ 画像を見る！（30枚以上）