テレ東では、6月7日（日）夜6時30分から「ゴールドラッシュJAPAN」を放送します。【動画】「ゴールドラッシュJAPAN」お気に入り登録はこちら！黄金VTRを一緒に見守る出演者は全員金髪！MCには番組タイトル「ゴールド」にちなみ20年以上金髪だというカズレーザー（メイプル超合金）、ゲストはデビュー当時はドレッドヘアーだったDJ KOO、高校時代の校則が厳しくその反動で金髪にしているという荒川（エルフ）を迎えます。日本三大仏