交通ルールの再確認やドライブの楽しさを体験するKRYレディースラリー。参加者が6日、山口県周南市を出発しました。周南市のネッツトヨタ山口で開かれた開会式では佐藤宏彦社長が「交通安全、交通ルールを確認しながら楽しんでください」と激励の言葉を送りました。（選手宣誓）「エコドライブを心がけ、53回大会も安全運転で完走することを誓います」KRYレディースラリーは交通安全キャンペ&