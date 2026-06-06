＜ヨネックスレディス 2日目◇６日◇ヨネックスカントリークラブ（新潟県）◇6483ヤード・パー72＞最終ホールでイーグルを奪うなど、上がり6ホールで6つスコアを伸ばした政田夢乃が優勝争いに名乗りを上げた。前半で２つスコアを落としていたところからの猛チャージで首位とは3打差のトータル6アンダー・2位タイ。先週に続いての最終日最終組で初優勝にトライする。 【写真】繊細なコントロールこれがイーグルを決め