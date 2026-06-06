新潟県知事選で再選を果たし、3期目をスタートさせた花角英世知事がNSTのインタビューに応えた。2期8年間で達成した目標やこれから県政を運営する上で実現したい夢について聞いた。 ■“世界遺産登録”「鬼気迫る勢いで…」 投開票から2日経った6月2日にさっそく初登庁した花角知事。 「疲れというのは時間差で出てくるのかもしれないが、今はそれよりも平常に戻ったというか、まあやっていくぞという感じ」