日本―南アフリカ前半、自身2点目となるチーム2点目のゴールを決める清家＝ヤンマーハナサカスタジアムサッカー女子の国際親善試合は6日、大阪市のヤンマーハナサカスタジアムで行われ、日本代表「なでしこジャパン」は南アフリカに5―0で大勝し、狩野監督体制の初陣を白星で飾った。南アフリカとの対戦成績は2勝1分けとなった。最新の世界ランキングで5位の日本は同58位の相手に主導権を渡さなかった。前半に清家（ブライト