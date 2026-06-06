テレビ東京で7日午後6時半から、『ゴールドラッシュJAPAN』を放送する。【番組カット】まさに金まみれ！金髪の出演者黄金VTRを一緒に見守る出演者は全員金髪。MCには番組タイトル「ゴールド」にちなみ20年以上金髪だというカズレーザー（メイプル超合金）、ゲストはデビュー当時はドレッドヘアーだったDJ KOO、高校時代の校則が厳しくその反動で金髪にしているという荒川（エルフ）を迎える。日本三大仏に数えられる「兵庫大