知的障害のあるアスリートが集まる第9回スペシャルオリンピックス（SO）夏季全国大会の競技が6日、東京都内で行われた。トヨタアリーナ東京（江東区）で開催されたバスケットボールでは、障害のある人とない人による混合チームで各都道府県の代表が対戦。選手らはお互いの個性を理解し合いながら、勝利とともに、それぞれのベストプレーを目指した。混合チーム形式は「ユニファイドスポーツ」と呼ばれ、知的障害のある選手を「