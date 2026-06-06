【ワシントン＝栗山紘尚】米ホワイトハウス関係者は５日、取材に対し、サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に出場するイラン代表の「選手と必要なスタッフ」に対して米国ビザ（査証）を発給したと明らかにした。イラン代表の１次リーグ３試合は米国内で行われる。イランのファルス通信は５日、代表団の「幹部やスタッフの一部」のビザが発給されていないと報じており、米国側が発給を絞り込んだ可能性がある。ホ