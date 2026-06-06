世界遺産登録を目指している奈良県の「飛鳥・藤原の宮都」について、ユネスコの諮問機関であるイコモスが登録にふさわしいと評価しました。7月にも正式に世界遺産登録が決まる見通しです。奈良県の「飛鳥・藤原の宮都」について、ユネスコの諮問機関であるイコモスは現地調査を行うなどした結果、世界遺産登録にふさわしいと評価しユネスコに勧告しました。ユネスコは7月19日から韓国で世界遺産委員会を開き「飛鳥・藤原の宮都」の