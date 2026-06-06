「ハロー！プロジェクト」所属のアイドルグループ、つばきファクトリーの元メンバー岸本ゆめの（26）が6日、大阪市のロフトプラスワンWESTで、弾き語り＆トークイベント「また来たでオカン！」を開催した。飲食をしながら歌とトークを楽しむアットホームな形で行われた地元ライブは「また来たでオカン！」と叫び「心にSUNNY」でスタート。1日に配信リリースしたばかりの「30歳になる前に」、DREAMS COME TRUEの「大阪LOVER」や安全