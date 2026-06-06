見ごろを迎えたアジサイ＝６日、神奈川県開成町のあじさいの里周辺神奈川県開成町のシンボルであるアジサイが田園風景を彩る「あじさいまつり」が６日、同町金井島のあじさいの里周辺で開幕した。晴天の下、多くの来場者が色彩豊かなあぜ道のそぞろ歩きを楽しんだ。まつりは１４日まで。約１７ヘクタールの水田地帯に鮮やかな「開成ブルー」や白い「アナベル」など約５千株が並ぶ。植栽延長は約１０・６キロに及び、田植えを終