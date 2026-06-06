ボートレース三国の「スカパー！・ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第１２戦三国プリンスカップ」は６日、予選最終日の４日目が行われた。高山敬悟（２８＝福岡）は、予選最終日の４日目前半４ＲはＳで遅れて６着と大敗したものの、後半の１１Ｒでは３コースからコンマ１０の好Ｓを決め、まくって勝利。前半の黒星を帳消しにする快走で勝負駆けを成功させ、予選を１５位でクリアした。「回ってからの出て行く足や出足はいいですね。