ボートレース芦屋の「ＢＯＡＴＢｏｙカップ」は６日、４日間の予選が終了した。竹井奈美（３６＝福岡）は、予選ラストとなる６Ｒの５コース戦。展開を捉えて３着でゴール。７戦３勝、得点率７・００の１１位でセミファイナルに駒を進めた。パートナー３８号機の感触は「バランスが取れて悪くないレベルですね」と上々。「ただ、水面がいい時は乗りやすいですが、風が出ると乗り心地が悪くなるので、もう少しペラを煮詰めて上