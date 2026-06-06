山中柔太朗(M!LK)と高松アロハ(超特急)がW主演を務める映画『純愛上等!』が、フジテレビの動画配信サービス・FODで、映画部門初動1カ月視聴数歴代1位(※FODで計測開始以降)を獲得した。M!LK、超特急の主演作品としても、それぞれ視聴数1位を記録している。『純愛上等!』『純愛上等!』は、漫画家・七緒氏による同名BLコミックを実写化した青春ラブストーリー。敵対する高校のトップ同士による、不器用でまっすぐな恋を描く。W主演を