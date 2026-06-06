【モデルプレス＝2026/06/06】YouTuber・夜のひと笑いのこうの恋人・ピンちゃんが6月5日、自身のInstagramを更新。こうとのデートショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】登録者数180万人超YouTuberカップル「センス抜群」プレゼントしてもらった服着てラーメンデート◆こう＆ピンちゃん、デートショット公開ピンちゃんは「こうくんにプレゼントしてもらった服着ておデート」とつづり、写真を投稿。デニム生地のキャップを被