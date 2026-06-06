【モデルプレス＝2026/06/06】6月13日に名古屋・COMTEC PORTBASEにて開催される関西コレクションがプロデュースする女子学生参加型ランウェイイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」。このたび、「Popteen+」とのスペシャルコラボステージが決定した。【写真】元乃木坂46西野七瀬・川後陽菜ら“スイカ”メンバー集結◆「Popteen+」とのコラボ決定JK（女子高生）のリアルなトレンドを発信し、日本のギャル・Kawaii文化の