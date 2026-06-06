【モデルプレス＝2026/06/06】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」のファイナルが6月6日、東京体育館にて開催された。デビューするグローバルボーイズグループ「KO1KEYZ」（コイキーズ）のメンバーとなる12人の練習生が決定。放送終了後に報道陣に向けてお披露目会見が行われた。【写真】「日プ」出演で話題のイケメンモデル◆「日プ新世界」デビューグループお披露目国