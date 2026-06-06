【お笑い界 偉人・奇人・変人伝】#293ほんこん君は一言では言い表せないタイプ 独特のコミュニケーション力がある加藤シゲアキさん◇◇◇嵐のラストコンサート後の二宮君らがジャニーズに言及していたのを聞いて、私もNEWSの加藤シゲアキ君と10年以上前に仕事をしていたのを思い出しました。NHKラジオの加藤君とガレッジセールのゴリ君の番組で、加藤君が書いた漫才を2人が公開放送で披露する、という企画で、漫