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【第76回安田記念（GI）】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード｜https://youtube.com/wZAbc9o29EY テレビ東京・冨田有紀アナから『第76回安田記念（GI）』のチョイ足しキーワードをお届け！ 第76回安田記念（GI）枠順2026年6月7日（日）3回東京2日 発走時刻：15時40分 枠順 馬名（性齢 騎手名）1-1 レーベンスティール（牡6 戸崎圭太） 1-2 ロングラン（セ8 F.ゴンサルベス） 2-3 オ