絶滅が危惧されている二ホンウナギを知ろうと焼津市で6日、「ウナギの勉強会とふれあい放流会」が開かれました。このイベントは、ウナギに携わる民間企業で組織された「静鰻会」がニホンウナギをより身近に感じ、資源の保護への意識を高めてもらおうと開いたものです。6日は、ウナギを取り巻く現状などを勉強したあと「親水広場ふぃしゅーな」で50人あまりの親子などが参加し、およそ800匹のウナギを海に放ちました。「静鰻