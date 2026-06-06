◆男子プロゴルフツアーメジャー第２戦ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯第３日（６日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４６４ヤード、パー７１）大会初出場の出利葉（いでりは）太一郎（フリー）が単独首位で出て４バーディー、１ボギーの６８で回り、通算８アンダーで首位と１打差の２位で最終日に臨む。出だし１番パー４は残り８７ヤードの第２打をピンそば数１０センチ、２番パー５は１・５メートルに寄せて連続バーディ