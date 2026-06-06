新馬戦開幕週の東京で勝ち名乗りを挙げた素質馬が競馬ファンの関心を集めている。６日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル）を制したのは１番人気のフィリオソラーレ（牡２歳、美浦・木村哲也厩舎、父エピファネイア）。?（旧ツイッター）でもトレンド入りするなど注目を集めている。フィリオソラーレは単勝オッズが１・３倍の断然人気。クリストフ・ルメール騎手を背に五分のスタートを切ると、道中は好位の３番手で折