◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ３―６ソフトバンク（６日・横浜）ソフトバンクが逆転勝利で交流戦首位をキープした。５日のＤｅＮＡ戦（横浜）で右くるぶし付近に死球を受けて途中交代した近藤健介外野手は、ベンチ入りメンバーに名を連ねたが出場はなかった。試合後、小久保監督は近藤の状態について「きょうは出場が難しかった。あしたもスタメンは厳しいと思う」と言及。また「まだ報告は受けていないけど骨は