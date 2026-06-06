ボートレース宮島のG1「開設72周年記念宮島チャンピオンカップ」は3日目を終えた。2日目12R宮島ドリームを抜群の伸び足で見せ場をつくった磯部誠（35＝愛知）。3日目6Rでは3コースから絶好の差し場を握り差したが、道中でのアクシデントもあり、3着に終わった。「足はいい。それでも勝ち切れないのは、どうしてなんでしょうね」。ここまで白星なしの航跡に疑問を抱いたが、着順以上に動きがあるのは目に見えて分かる。「伸