◇交流戦ヤクルト0―2日本ハム（2026年6月6日神宮）ヤクルト・池山監督が1つのプレーに関して、2度リクエストする異例の場面があった。4回2死一、二塁で広沢が暴投し、二塁走者が本塁生還。まず、この判定についてリクエストした。判定は覆らなかったが、次は暴投で一塁ベンチの屋根の方に飛んだボールがボールデッドゾーンに入ったかどうかの判定を要求。ボールデッドの判定となり、二塁走者の生還は認められず二、三塁