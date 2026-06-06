プロ野球のファーム・リーグは6日、東、中、西地区と交流戦でナイターを含めて7試合が行われた。楽天は西武とのファーム交流戦（カーミニークフィールド）に7―0で完封勝利。先発・前田健が7回4安打7奪三振無失点の好投で4勝目（1敗）を挙げた。育成選手の前田銀が5回に2号2ラン。ドラフト7位・阪上（近大）が2安打2打点、入江が2安打1打点。西武先発・杉山は7回5安打4失点（自責2）で3敗目（5勝）。山村、蛭間が2安打を放った