ソフトバンクの近藤健介外野手（32）は6日のDeNA戦はベンチスタート。出場はなかった。5日の同戦で死球を右足首付近に受けて途中交代。試合前の練習は、チームとは別に球場入りしグラウンドに姿を見せず室内で治療などを行った。試合後に小久保監督は「きょうははさすがに難しくて。ちょっと動いたらちょっと動けるようになったらしい。骨はたぶん、大丈夫」などと語った。