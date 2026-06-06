◇交流戦阪神1─0楽天（2026年6月6日甲子園）阪神・坂本誠志郎捕手が、楽天戦の5回、真鍋球審への暴言により退場した森下翔太外野手について言及した。坂本が捕手というポジションである以上、球審との信頼関係は重要。昨年も、球審の判定にイラ立つ森下に苦言を呈したが、改心が見られない若虎に向けて、再び自身の考えを述べた。「早く僕が止めてやれば良かったな、と思う。元々感情的な選手ですし、それが持ち味でも