退職前は夜勤ありの介護職に就いていた旦那さん。だから最初のうちは、これまでのすれ違い生活を埋めるように、夫婦時間を楽しめていたのですが…それも長くは続きません。家にいてもなにもしない旦那さんにイライラするのは時間の問題で…!?>>【まんが】旦那が無職になった話(ウーマンエキサイト編集部)