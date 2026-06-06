◇交流戦日本ハム2―0ヤクルト（2026年6月6日神宮）日本ハムの新庄剛志監督（54）が試合後、「投げさせたいピッチャー、投げさせないといけないピッチャーがたくさん先発ピッチャーがいるから」と、山崎福也投手（33）の交流戦登板は見送る方針を示唆した。6回途中4安打無失点で今季初勝利を挙げたが、このまま出場選手登録を一度抹消すると明かした。山崎は6年連続安打のパ・リーグ投手記録更新がかかっていたが、3打