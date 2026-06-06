神奈川県の「横浜刑務所」で、およそ600人の受刑者に向けて中高生による吹奏楽の演奏会が行われました。けさ、「横浜刑務所」で行われた演奏会。横浜創英中学・高等学校の吹奏楽部に所属する生徒50人が、演歌やポップスなど幅広いジャンルから選んだ11曲を演奏しました。参加したおよそ600人の受刑者は真剣な様子で聴き入り、曲が終わるたびに大きな拍手を送っていました。横浜創英中学・高等学校吹奏楽部所属の生徒「聞いてくだ