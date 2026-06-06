5月31日に投開票が行われた県知事選挙。そのウラで繰り広げられた与野党の攻防。新人候補を擁立した野党は自民党が支える現職に大差で敗れる結果となりました。2027年、統一地方選挙を控える中、野党は立て直しを急ぎます。 ◆県知事選には新人の土田氏が出馬 県知事選挙に出馬した新人の土田竜吾さん。選挙戦を中心になって支えたのは中道改革連合や立憲民主党の国会議員です。 ＜中道 菊田真紀子 衆院議員＞「花角さ