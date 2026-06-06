2026年5月31日をもって活動を終了した国民的アイドルグループ「嵐」。ストームレーベルズは、同日から嵐のライブセットリストを公式プレイリストとして、主要な音楽配信サービスで公開中です。SNSでは「ありがとうございます」「うれしいです！」「これからもずっと嵐を聴き続けます」「嵐の音楽をこれからも楽しみます！」「嵐の音楽は永遠です」など、感謝や喜びの声が続出しています。26年ツアーのライブセットリストも公式プレ