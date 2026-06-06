子どもたちが出演する岡山子ども未来ミュージカル「ハロルド！」の出演者を決めるオーディションが行われました。 【写真を見る】舞台未経験の子どもたちも多数参加 ミュージカル「ハロルド！」出演者オーディション【岡山】 小学3年生から高校3年生まで131人が応募 8回目となる岡山子ども未来ミュージカル「ハロルド！」は日本カバヤ・オハヨーホールディングスとライフデザイン・