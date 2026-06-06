【その他の画像・動画等を元記事で観る】 森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がW主演を務めた映画『（LOVE SONG）』が復活上映されることが決定した。 ■「また劇場でカイとソウタに会いにきてくださる時間が出来たことが本当に嬉しいです！」（向井康二） 日タイ共同制作作品『（LOVE SONG）』は、日本とタイを代表するスタッフ＆キャストが集結し、東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングがソウタとカイ、ふたりの運命