さまざまなニュースポーツを楽しめるイベントが山口市で開かれています。山口市の維新百年記念公園で開催されている「ふくの国、山口 ニュースポーツ＆グルメフェスタ」。誰でも気軽にスポーツを楽しんでもらおうと山口県観光連盟が主催しています。このイベントは5日から開催されているピックルボールの国際大会に合わせて開かれていて、15種類のニュースポーツを体験することが