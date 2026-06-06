対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」の次なる展開に、世界中の格闘ゲームファン、そしてRPGファンに向けたサプライズが用意されていました。カプコンは6月6日、同作の「Year 4」に登場するキャラクターラインナップを公開。その目玉として、「ファイナルファンタジーVII リメイクシリーズ」のヒロインのひとりであり、同作を代表する女性格闘家でもある「ティファ」がゲストキャラクターとして参戦することが発表されまし