ライチを母本とし、龍眼を父本とする属間交雑に成功したライチの木が世界で初めて大面積で結実しました。このライチの木は広東省広州市天河区にある中国国家ライチ種子資源圃で栽培されています。この施設には世界最大のライチの「遺伝子バンク」があります。広東省農業科学院果樹研究所の史発超研究員によると、このライチの木の「母」は「懐枝」という品種のライチで、「父」は「石薢」という品種の龍眼です。チームは「両