新たな男性アイドルグループのメンバーを決めるオーディション番組「PRODUCE101JAPAN新世界」のファイナルが6日、生放送され、デビューメンバー12人が決定した。グループ名は「KO1KEYS（コイキーズ）」と発表され、グローバルボーイズグループとして今秋日韓同時デビューする。メンバーは、TOWA（濱田永遠、最終順位12位）、KOSUKE（照井康祐、同11位）、RYUJI（杉山竜司、同10位）、RYOGA（飯塚亮賀、同9位）、YURA（安