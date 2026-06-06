◇ノンタイトル56・2キロ契約10回戦ジョン・リエル・カシメロ（4回42秒、TKO）ルイス・ネリ（2026年6月6日愛知国際展示場）セミファイナルの「悪童対決」は、一方的な展開になった。元世界3階級制覇のジョン・リエル・カシメロ（37＝フィリピン）が元世界2階級制覇のルイス・ネリ（31＝メキシコ）に4回42秒のTKO勝利。リング上で喜びを口にした。「ネリと戦えて光栄。ネリを倒して、この勝利は、井上尚弥を倒した気分で