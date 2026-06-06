実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が6日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し「通夜か、嵐のコンサートか?」論争で私見を展開した。5月31日に東京ドームでのコンサートをもって、26年半の活動にピリオドを打った嵐。ネット上では、実父の通夜と嵐のコンサート参戦が重なってしまい、コンサートを優先させようとする妻に対し、夫が苦言を呈する投稿が大きな話題になった。この論争について、ひろゆき氏は「『死にそうだ