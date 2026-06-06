滋賀県野洲市の「中畑・古里遺跡」で弥生時代の大型の建物跡が見つかり、６日、一般向けの現地説明会が行われました。 滋賀県文化財保護協会などは、商業施設の開発事業に伴い、去年１２月から野洲市にある「中畑・古里遺跡」の発掘調査を行っています。 今回発見されたのは縦約１８ｍ、横約７ｍの建物跡で、床面積が約１２６平方メートルあり、県内で最大規模だということです。 また、弥生時代中期末から後期初