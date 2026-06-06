絶滅の危機にあるボルネオオランウータンの繁殖に向け、インドネシアから愛媛県にやってきたオランウータンが、初めてパートナーと2頭そろった姿を披露しました。大勢の来園者が見守る中で姿を現したのは、去年12月にインドネシアからやってきたメスのオランウータン、ジェニファーと、パートナーのハヤトです。とべ動物園では国内の動物園としては初めて、インドネシアの動物園と繁殖を目的とした協定を締結して、ジェニファーを