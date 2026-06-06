◇交流戦ヤクルト0―2日本ハム（2026年6月6日神宮）ヤクルト先発の高梨裕稔投手（35）が、4回途中で緊急降板した。4回無死二、三塁の場面で、万波から三振を奪った直後、右腕を押さえ、顔をしかめる仕草を見せながらベンチに戻り、再びマウンドに上がることはできなかった。右肘の違和感を訴えたためで、医療機関は今後受診する予定。今季5勝を挙げ、好調を維持していた右腕のアクシデントに池山監督も「順調に、柱