ラグビーリーグワンのプレーオフ決勝・神戸―東京ベイ戦（MUFG国立）に向けた前日会見が6日、都内で行われ、両チームのヘッドコーチと主将が出席した。レギュラーシーズン1位の神戸にとっては、リーグワン初制覇を懸けた一戦。就任3季目のデイブ・レニーHCは「優勝トロフィーを狙える戦いができることがうれしい。積み上げてきたものを80分間どれだけ出せるか。そこに尽きる」と口にした。継続性のあるアタッキングラグビー